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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرج عامر يشيد بتعهد الحكومة بعدم السماح لدخول أى منتجات رديئة لمصر

المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أى منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

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وأعلن فرج عامر فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لمتابعة الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل تنفيذها على ارض الواقع مشيراً الى أن السلع الرديئة المستورة ومنخفضة الجودة احدث اضراراً كبيرة ليس للصناعة الوطنية ولكن كانت لها تأثيرات سلبية على صحة المواطنين

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته الواضحة والحاسمة لضمان الالتزام بشروط سلامة الغذاء باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد وضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصرى، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة فى الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء

مشيداً بجميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة ورفع كفاءة الإفراج عن الواردات فى منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى.

فرج عامر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي

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