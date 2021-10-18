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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتِّفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية لجنة الخطة والموازنة

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