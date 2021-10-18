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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاونيات الإسكان: بدء بيع كراسات شروط وحدات 15مايو وقطع أراضي بـ12 مدينة ..اليوم

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء د.م.حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسات الجدوى الخاصة بحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، بدءا من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل ، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. 

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وأوضح الدكتور حسام رزق ، أن المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها هي : ( العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ). 


وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن كراسة الشروط ستسلم لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية ، بحيث يكون آخر موعد لتسليمها بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٢. 


وعلى صعيد أخر ، تستقبل الهيئة ، الراغبين في شراء كراسات الشروط الخاصة ب ٥٠ وحدة سكنية بمدينة ١٥ مايو  ، اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.


وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي. 

ومن ناحية أخرى، لفت الدكتور حسام الدين مصطفى رزق ، إلي أنه سيتم طرح ٣٧ وحدة سكنية و٣٩ محل تجاري و٤ وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد ، وكذلك وحدتين سكنيتين بمشروع A20 ، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة اليوم الاثنين في الساعة الثانية عشر ظهرا ، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد.

الوحدات السكنية العبور الجديدة العاشر من رمضان كراسة الشروط برج العرب

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