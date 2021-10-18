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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يبدأ في جمع متعلقاته بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

موسيماني
موسيماني

يبدو أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، يعيش آخر أيامه بين جدران القلعة الحمراء.

 

وذكرت الصفحة الرسمية لـ أحمد حسن، قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق أن موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء.

 

وتزايدت حدة الغضب داخل النادي الأهلى تجاه بيتسو موسيمانى المدير الفنى وذلك عقب الشكل السيئ الذى ظهر به الفريق أمام الحرس الوطنى فى ذهاب دور الـ 32 لدورى الأبطال الإفريقى، ولم يقدم الفريق الأحمر أى أداء طوال المباراة وظهر بشكل باهت للغاية أمام فريق مغمور خرج مدربه ليقول عقب المباراة إنه بات يعرف نقاط القوة والضعف فى الأهلى وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية فى القاهرة.

 

وازدادت حدة المطالب داخل وخارج النادى بضرورة فسخ التعاقد مع موسيمانى وعدم الانتظار فترة أخرى حتى لا يتدهور الوضع مع دخول مباريات بطولة الدورى خاصة مواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة من منافسات المسابقة التى فقدها الفريق الأحمر لمصلحة منافسه.

 

ورغم زيادة المطالب فإن محمود الخطيب رئيس النادى بصفته المفوض بالإشراف على قطاع الكرة يرى أن الوقت ليس مناسبا للإطاحة بالمدرب ويجب منحه الفرصة الكاملة للعمل وترتيب الأوضاع وضرورة الصبر لحين مشاركة الصفقات الجديدة مع بداية مباريات الدورى ووقتها يكون التقييم العادل.


 

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