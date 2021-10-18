توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن أسعار الأسمدة المدعمة لم ترتفع حتى الآن ومازالت بنفس السعر، أما الأسمدة الحرة ارتفع سعرها بالأسواق نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة عالميا نتيجة تعثر بعض المصانع بسبب فيروس كورونا ، معلقا "الأسمدة مثل الذهب مرتبط بالأسعار العالمية".

وأشاد "الشناوى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" بدور وزارة الزراعة فى محاولة ضبط أسعار الأسمدة فى الأسواق حتى لا تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية، حيث تدرس وزارة الزراعة عوامل ارتفاع هذه الأسعار نظرًا لشكوى العديد من الشركات بتعرضها للخسارة.





وأضاف "رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة" أن مساحة الموسم الشتوي تستهلك 1.4 مليون طن، بداية من المحصول الاستراتيجي الأول "القمح" الذي يستهلك 3 شيكارة للفدان.

أسعار الأسمدة الحرة

وكشف الشناوي عن أسعار الأسمدة فى الأسواق حيث تخطى سعر الطن الـ10 آلاف جنيه ويصل للمزاع بـ3821 جنيهًا"، مشيرا إلي أن هناك تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات المحافظين بضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واللقاحات البيطرية للمزارعين والمربين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة؛ بهدف حماية المزارع والمربي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع قيادات الوزارة لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل النباتي والحيواني والبيطري.



التوسع في خدمات الميكنة الزراعية

وشدد القصير على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.



وأشار إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة والتقاوي واللقاحات والأعلاف بشكل مستمر.. لافتا إلى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات إلى المزارعين والمربين بجودة عالية وسعر مناسب.