وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كل الدعم للأشقاء الأفارقة

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، افتتاح المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا، في إطار حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تعديل المستشار مهند مزارع القائم بأعمال السفارة المصرية في "كمبالا" بالإنابة، وكل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية في أوغندا، ووزير الدولة للشئون الخارجية للتعاون الإقليمي ووزيرة الدولة لشئون الصحة بأوغندا، وعدد من أعضاء البرلمان بمدينة "جينجا"، ومن جانب مصر كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكاديما"، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "أفري فارما"، ورئيس شركة "جلوبال نابي للأدوية" بيتر مكرم مهنا ، وممثل عن شركة إيفا فارم، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب).



وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال افتتاح المركز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كل سبل الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، مؤكدة أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجال الصحي يشهد ازدهارًا وتقدمًا كبيرًا منذ تولي سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، مشيرة إلى أن مصر قدمت الدعم والمساندة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا لـ 22 دولة أفريقية شقيقة.

جانب من الجولة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المركز والخدمات الطبية التي يقدمها للأشقاء بدولة "أوغندا"، مؤكدًا أن المركز مجهز بأحدث وسائل وتقنيات التشخيص والعلاج، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات للمرضى بالدولة الشقيقة.

وأشار إلى أن المركز يضم وحدة قياس هشاشة العظام مزودة بجهاز DEXA scan وُيعد أول جهاز في دولة أوغندا في للكشف عن هشاشة العظام، فضلاً عن 8 عيادات بمختلف التخصصات الطبية منها عيادة صحة المرأة ومزودة بجهاز "ماموجرام" لمتابعة الحالة الصحية للسيدات والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، وعيادات (رعاية الطفل، أمراض القلب، الباطنة، الأمراض المعدية وفيروس نقص المناعة البشرية.

جانب من الجولة

وأضاف "مجاهد" أن المركز يضم أيضًا قسما للأشعة يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها مثل الأشعة (السينية، العادية، الدوبلر)، بالإضافة إلى أحدث جهاز للأشعة المقطعية بدولة أوغندا.

وأكدت وزيرة الصحة أن المركز الطبي المصري بأوغندا يُعد باكورة ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر وأوغندا في المجال الصحي، منوهة إلى التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء بدولة أوغندا خلال الفترة المقبلة، من حيث إمداد المركز بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، فضلاً عن تطبيق خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

جانب من الجولة

وتابع "مجاهد" أن وزيرة الصحة أشادت بجهود الفرق الطبية المصرية بالمركز وحرصهم على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية بمختلف التخصصات للأشقاء والجاليات بدولة أوغندا خلال التشغيل التجريبي للمركز منذ 3 أسابيع، موضحًا أن المركز يضم أطباء واستشاريين وتمريض مصريين بمختلف التخصصات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المركز يضم وحدة للتدريب بهدف توفير برامج التعليم الطبي المهني المستمر للفرق الطبية وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والأطباء بدولة أوغندا الشقيقة.

تقديم 20 منحة للأطباء بدولة أوغندا

وأعلنت وزيرة الصحة عن تقديم 20 منحة للأطباء بدولة أوغندا، منها 10 منح ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى 10 منح ضمن البرامج التدريبية التي توفرها وزارة الصحة والسكان.