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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق كامل: السوق العقاري في مصر مستقر جدا ويحقق نموا إيجابيا.. فيديو

السوق العقاري المصري
السوق العقاري المصري

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة "أو ويست"، أن السوق العقاري  في مصر يشهد إستقراراً كبيراً  ونمواً كبيراً وأن شركة أوراسكوم للتنمية حققت نمواً بنسبة 50% من يناير  حتى سبتمبر 2021.

وأضاف طارق كامل  في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناته " اون اى " ، أن نسبة النمو التي حققتها الشركة نابعة من إرتفاع سعر المتر في الوحدات المباعة وزيادة حجم المباع من تلك الوحدات قائلاً : " هناك إقبال كبير في شراء الوحدات من المشروعات القائمة سواء في  أو ويست و منتجع مكادي هايتس  بالاضافة لزيادة في أسعار الوحدات   ".


واوضح طارق كامل ، أن سلوك المستهلكين في السوق العقاري مقسم إلى ثلاثة اثلاث    تبدأ من  شريحة تستهدف شراء وحدات لابنائها للزواج بها أو  الشريحة الثانية للاستثمار وثالثة تحاول تطوير مستوى حياتها  سواء بالانتقال إلى غرب وشرق القاهرة  قائلاً : " شريحة الشباب   المقبل على الزواج والراغبين في الاستثمار لم تتاثر ومستقرة   بما يحقق التوازن في السوق ولايجعله يصل لنقطة الشتبع "


مبيناً أن مجال التطوير العقاري في مصر كلية يشهد   نمواً إيجابياً   غير مسبوق  وهذا أمر مطئمن    بالاضافة إلى جهود الدولة الحثيثة عبر إجراءتها لضبط منظومة السوق وإيقاعها قائلاً : " هذه الاجراءات من شأنها إعادة ترتيب البيت العقاري بشكل إيجابي وسيكون   له تأثير إيجابي على مضمون   وملامح السوق العقاري "

 

شرق القاهرة المشروعات الاستثمار السوق العقاري التطوير العقارى مشروعات طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة أو ويست

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