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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان طويل .. يسرا تخطف الأنظار من مهرجان الجونة.. شاهد

صدى البلد

شاركت النجمة يسرا،جمهورها،بإطلالتها الجديدة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسةونشرت فيديو  جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت يسرا بأطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم طويل  باللون البيج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

إطلالة جديدة.. يسرا تخطف الأنظار علي السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. شاهد

برفقة يسرا.. إلهام شاهين تتألق فى أحدث ظهور من مهرجان الجونة

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

 

يسرا النجمة يسرا مهرجان الجونة اطلالات يسرا

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