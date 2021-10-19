أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 19-10-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر عام 2021.

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

سجل سعر حديد المصريين 14400 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14700 جنيه للطن، وحديد العتال 14600 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد المراكبي 13700 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 13700 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 13700جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 13700 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 13700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1120 جنيها للطن

أسمنت النصر 1055 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1050 جنيها للطن

أسمنت المصري 1045 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1040 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1030 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1065 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1125 جنيها للطن

أسمنت المسله 1030 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1030 جنيها للطن

أسمنت السهم 1040 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة