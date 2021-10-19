عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 19-10-2021

استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-10-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء الموافق 19  أكتوبر 2021، استقرارًا في منتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 885 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 774 جنيها لجرام الذهب الواحد.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 19-10-2021

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 19-10-2021

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 663 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 516 جنيها للجرام.


أسعار الذهب اليوم
وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,510 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,192 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  884,571 جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب عيار 21 عيار 18

ترشيحاتنا

معجزات النبي .. أمور لم تعرفها من قبل

بينها الربط الكهربائي.. الرئيس السيسي يكشف 4 ملفات تمت مناقشتها في القمة الثلاثية

لإقامة حفل زفافهما.. عروسان يحولان إناء طهي لمركب.. شاهد

رئيس جامعة الأزهر يفتتح غدا معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة

وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

الأوقاف: عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ