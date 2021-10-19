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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر لسفير هولندا:العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان

شيخ الأزهر وسفير
شيخ الأزهر وسفير هولندا

أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، والعلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية. 

وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه بسفير هولندا، أن السلام العالمي يواجه اليوم معضلة كبرى اسمها "اقتصاد السلاح" الذي يقوم على صناعة الكراهية وإشعال الصراعات لتحقيق أرباح واهية على حساب دماء الأبرياء في أنحاء مختلفة من العالم، وأن الأزهر يرحب دائمًا بأي جهود تعمل بجد من أجل السلام العالمي واحترام العقائد.

من جانبه، قال السفير الهولندي إنه يقدر كثيرًا جهود الأزهر في نشر التسامح والحوار والإخاء بين أتباع الديانات المختلفة، وهذا من شأنه تعزيز السلم في المجتمعات والتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته لمؤتمرات الأزهر وجولات الإمام الأكبر الخارجية، وحرص السفير على المشاركة في الفعاليات المستقبلية التي سيقيمها الأزهر لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان وتعزيز المواطنة والتعددية.

الأزهر شيخ الأزهر التسامح الإمام الاكبر هولندا

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