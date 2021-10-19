وكيل أوقاف السويس يشدد على النظافة والصيانة الخفيفة لدورات المياه

أكد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ضرورة استكمال أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه استعدادا لفتحها غدا، الأربعاء، بالضوابط والتعليمات؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي فرج اليوم، الثلاثاء، بمديري الإدارات الفرعية وبحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام؛ لمناقشة أحوال سير العمل الدعوي في الإدارات الفرعية والمساجد، ولابد من البذل والعطاء لتصل رسالة وزارة الأوقاف وهي نشر الدين السمح والفكر الوسطي المعتدل.

وتابع حديثه خلال الاجتماع بعدم تمكين غير المصرح لهم وأصحاب الأفكار الهدامة من اعتلاء المنابر ومحراب الدعوة وكذلك عدم لصق الإعلانات والدعاية علي المساجد وملحقاتها ورصد أي مخالفات.

وأضاف "راضي"، على مديري الإدارات الفرعية والمفتشين والمتابعة التنبيه على الأئمة والدعاة بضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الموضوع الموحدة والوقت المحدد ورصد أي مخالفات.

وأكد علي ضرورة متابعة خط سير العمل بديوان المديرية والإدارات التابعة التابعة لها وكذلك المساجد وتذليل اي عقبات تواجه العمل وذلك للارتقاء بمستوي العمل الدعوي والإداري .

وشدد علي جميع العاملين بمديرية اوقاف السويس بضرورة الانتهاء من تطعيمات اللقاح ضدد فيروس كورونا وذلك استعداد لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.