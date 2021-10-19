عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف السويس يشدد على النظافة والصيانة الخفيفة لدورات المياه

صدى البلد

أكد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ضرورة استكمال أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه استعدادا لفتحها غدا، الأربعاء، بالضوابط والتعليمات؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي فرج اليوم، الثلاثاء، بمديري الإدارات الفرعية وبحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام؛ لمناقشة أحوال سير العمل الدعوي في الإدارات الفرعية والمساجد، ولابد من البذل والعطاء لتصل رسالة وزارة الأوقاف وهي نشر الدين السمح والفكر الوسطي المعتدل.

وتابع حديثه خلال الاجتماع بعدم تمكين غير المصرح لهم وأصحاب الأفكار الهدامة من اعتلاء المنابر ومحراب الدعوة وكذلك عدم لصق الإعلانات والدعاية علي المساجد وملحقاتها ورصد أي مخالفات.
وأضاف "راضي"، على مديري الإدارات الفرعية والمفتشين والمتابعة التنبيه على الأئمة والدعاة بضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الموضوع الموحدة والوقت المحدد ورصد أي مخالفات.

وأكد علي ضرورة متابعة خط سير العمل بديوان المديرية والإدارات التابعة التابعة لها وكذلك المساجد وتذليل اي عقبات تواجه العمل وذلك للارتقاء بمستوي العمل الدعوي والإداري .

وشدد علي جميع العاملين بمديرية اوقاف السويس بضرورة الانتهاء من تطعيمات اللقاح ضدد فيروس كورونا وذلك استعداد لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

السويس وزير الاوقاف وزارة الأوقاف فيروس كورونا الدكتور محمد مختار جمعة دورات المياه

موضوعات متعلقة

إجراء المسح الطبي لـ 2596 طالبا بالمدارس الابتدائية بالسويس

إعدام 29 كيلو مواد غذائية فى حملة بالسويس

ضبط نصف طن حشيش وأفيون وسلاح وترامادول بالسويس

مستقبل وطن بالسويس ينظم الملتقى الشبابي الأول لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالجمهورية الجديدة

رئيس مياه القناة: تكثيف العمل للانتهاء من تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

صدمهم خلاط أسمنت.. إصابة 7 في حادث مروري داخل ميناء السخنة

عميد سياسة واقتصاد جامعة السويس: المجلة العلمية تفتح آفاقا جديدة للباحثين

محافظ السويس: مهلة شهرا لإنهاء مشروعات الرصف والمشروعات الحيوية والمرافق العامة

ترشيحاتنا

في يوم مولده.. هذه أبرز وصايا النبي لأمته

لقطات تحبس الأنفاس.. آثار نهر الحمم المتدفقة من بركان جزيرة لابالما.. شاهد

برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات عاجلة

لبنان.. سقوط قتلي وجرحي في اشتباكات مسلحة وحرق للمنازل |فيديو

نشرة المرأة والصحة .. 12 طريقة مجربة لفقدان الوزن.. أسباب سرطان العين وأعراضه.. علاج قرحة المعدة والقولون

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

الأوقاف تحدد 7 ضوابط لفتح دورات المياه في المساجد

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

معجبنيش.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش.. خاص

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ