فخ جديد لـ الجونة السينمائي.. القصة الكاملة لإساءة المهرجان للمغاربة

لم يزل مهرجان الجونة السينماي يستحوذ على اهتمامات المهتمين بأخبار الفن والفنانين، في دورته الخامسة التي تنعقد في الوقت الحالي بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.

المهرجان بدأ بحادث حريق مسرح بلازا قبل استضافته لحفل الافتتاح بـ 24 ساعة، واستمر في الإثارة من خلال اطلالات الفنانات الجريئة، وصولًا إلى أزمة فيلم ريش.

وعلى نفس الصعيد واصل المهرجان أزماته بـ قضية الإساءة إلى الفنان العالمي ريد وان وزميله نعمان بلعياشي، عندما تجاهلتهم مقدمة الحفل الإعلامية ناردين فرج قبل مشاركتهم لمحمد رمضان في أغنية الافتتاح.

كيف بدأت الأزمة ؟

مع دخول الفنانين لحفل الافتتاح مرورًا بـ الريد كاربت، كان مقررًا أن يقدم محمد رمضان أغنية جديدة في حفل الافتتاح بمشاركة الفنانين المغربيين ريدوان ونعمان بلعياشي.

محمد رمضان - مهرجان الجونة

ومع تقديم فقرات الحفل وبالوصول إلى الفقرة الخاصة بالأغنية، قدمت الإعلامية ناردين فرج محمد رمضان دون الإشارة إلى الفنانين المغربيين.

لم يبدِ أي من الفناننين المغربيين امتعاضه أو عم مشاركته في تقديم الفقرة، لكن الصحافة المغربية ثارت بعد الواقعة وخرجت بعاوين تشير إلى الإساءة للفن المغربي ولضيوف المهرجان من الدولة الشقيقة.

ماذا قالت ناردين فرج مقدمة الحفل ؟

في بيان لها حول الأزمة نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، شرحت ناردين فرج تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بوجود مقدمي الفقرة من الأساس.

وقالت ناردين فرج إنه فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي:

- لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية.

- لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الاغنية والنجوم المشاركين فيها.

- ما كان مقرر و متفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية و أن بصحبته نجوم آخرين.

- تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم.

- غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية.

من هو ريد وان

انتقد الناقد الفني مصطفى حمدي، الموقف المسيء للفنان ريد وان، حيث كتب من خلال صفحته على فيسبوك: "ريدوان" واحد من أشهر صناع الموسيقى في العالم، وأهم من محمد رمضان وأهم من أي حد هيتعاون معاه في الشرق الأوسط، وكون إن صحافتنا الفنية مش عارفه مين ده فهذا جهل حقيقي مننا، أنا قابلت ريدوان قبل كده وعملت معاه كذا لقاء ويصعب عليا إن يتقال عليه المطرب المغربي اللي ظهر مع محمد رمضان الراجل ده عمل أهم أغاني مارك أنتوني وشاكيرا وليدي جاجا وإليشياكيز وجينيفير لوبيز.

وأضاف مصطفى حمدي: بالمناسبة ريدوان هو اللي وصل رمضان للتعاون مع شركة يونيفيرسال.

ويعد ريد وان واحدًا من أبرز الفناني العرب الذين حققوا انتشارًا عالميًا، حيث تم ترشيحه عشرات المرات لجائزة جرامي العالمية وحصل عليها 3 مرات.