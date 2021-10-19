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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يهنئ الامة الإسلامية بالمولد النبوى .. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان محمود حميدة ، الأمة الاسلامية بـ مناسبة المولد النبوى الشريف ،  عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام . 

 

وكتب محمود حميدة “ أهنئ الأمة المحمدية بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف ”. 

 

وكرم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان محمود حميدة أثناء افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية .

وأعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بهذا التكريم .. الذي يعد من أعلي التكريمات التي حصل عليها شرفا".

وبدأ منذ حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية،  بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنان محمود حميدة، والذي تم تكريمه اليوم و تقديم فيلمًا تسجيليًا عن مسيرته الفنية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان، ومنهم: عزوز عادل، وفردوس عبد الحميد، ومنة بدر تيسير، وغيرهم من الفنانين.

محمود حميدة

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