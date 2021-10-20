مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن و نظام رجيم سريع المفعول تساعد على تخفف الوزن وزيادة التمثيل الغذائي 

أبرزها جنين القمح .. 5 مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام

أعشاب تساعد على تخفف الوزن وزيادة التمثيل الغذائي

إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك حرق ونسف الدهون العنيدة والتخلص من الكيوجرامات الزائدة التى أكتسبتيها برجيم سريع المفعول ووحيل مشروبات سريعة جربيها بنفسك





نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام





وفقا لموقع هيلث إليك نظام رجيم سريع المفعول جدا لثلاثة أيام ..

اليوم الأول



الافطار



كوب من بذور الشوفان



أو بيضة مسلوقة



وجبة خفيفة:



ثمرة فاكهة



الغداء:



خضار سوتيه + 2 شريحة من صدور الدجاج المشوية



العشاء:



طبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.



أعشاب لحرق الدهون

بجانب الرجيم السابق إليك وفقا لموقع هيلث أعشاب تساعد على تخفف الوزن وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك قليلا ، والمساعدة في درء الجوع أو تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم.



1. الكاري ..



يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم كما يحفز الأنسولين ويبطئ امتصاص السكريات في المعدة والتي يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري



2. الحلبة



الحلبة علاج لارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري ويمكن إضافته إلى الزبادي اليوناني العادي



2. الكمون



وجدت إحدى الدراسات أنه كان فعالاً مثل عقار أورليستات الناقص الوزن. إذا لم يكن هذا سببًا كافيًا لإضافته إلى رف التوابل ، فقد أظهر أيضًا أنه يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية



وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات اللائي تناولن أقل قليلاً من ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون في اليوم



3. بالزنجبيل



مثبط شهية طبيعي مما يساعدك على الشعور بالشبع و يساعدك الجنزبيل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبغض النظر عن الدرجة التي يمكن أن تقلل بها الزنجبيل من وزن الجسم ، فهي طريقة صحية لتوابل وجبتك. استخدم قليلًا من الزنجبيل المطحون لتحلية دقيق الشوفان بدلاً من السكر أو العسل.



5. الكركم



الكركم قد يساعد في تقليل التورم التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب التي تظهرها الكركمين ، وهي صبغة صفراء مشتقة من الكركم التوابل ، قد تقلل من وزن الجسم وتزيد من التمثيل الغذائي



6. الثوم



قد يساعد الثوم في التحكم في وزن الجسم أيضًاو لتحقيق أقصى استفادة من الثوم ، قومى بسحق الثوم الطازج واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الطهي.

مشروبات تساعد على حرق الدهون

بجانب الرجيم والحيل السابق والحيل السابقة إليك مشروبات تساعد على حرق الدهون فهى مشروبات خفيفة من شأنها أن تساعدك على توديع الوزن الزائد إليك طريقة عملك تلك الوصفات والتي ستخلصك من الوزن الزائد و دهون البطن في وقت قصير بدون رجيمات قاسية.إليك أبرز تلك المشروبات يقدمها موقع برايت سايد



مشروب البرقوق

يزيل البرقوق السموم ويسرع فقدان الوزن. تحتوي على فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد للحفاظ على لياقتنا البدنية. لا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم ، لأن البرقوق ملين قوي.



مشروب القرفة والعسل



القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم وتساعد على الهضم وتحسن التمثيل الغذائي. يقول العلماء إن استبدال السكر بالعسل يمكن أن يمنع زيادة الوزن.



مشروب جنين القمح



هذا المشروب يحسن الأيض ، ويساعد الخاص بك الهضم ، و يزيل السموم . النهج الأكثر ديناميكية هو استكمال نظام غذائي لإزالة السموم بمثل هذا المشروب.



مشروب الليمون والزنجبيل

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح فهو رائع لفقدان الوزن لأنه يخفف التورم ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم . ينشط الليمون الكلى ، ويدعم إزالة السموم ، وينظم الهضم.



مشروب الهندباء

هذا المشروب هو الأفضل إذا كنت قد قررت البدء في تناول طعام صحي . يزيل شاي الهندباء بسرعة المواد الضارة من الجسم ويسرع أي نظام غذائي. كن حذرًا ، لأنه مدر قوي للبول.