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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي: مصر الآن أصبحت تحظى بثقة العالم أجمع ..فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية  ، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص لها أبعاد كثيرة ومنها البعد الإقليمي والبعد الدولي الذي تحدثوا فيه عن القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن مصر الآن أصبحت تحظى بثقة العالم أجمع .

 

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن أوروبا أكدت أن مصر الآن تعلب دور بناء ، لافتة إلى أن مصر ستدخل الفترة القادمة في مرحلة ازدهار دولي .


فريدة الشوباشي: قمة "فيشجراد" تدعم مكانة مصر على المستوى الخارجي

 

قالت النائبة، فريدة الشوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «فيشجراد» ، أكدت دور مصر المحوري، و تأثيرها الإقليمي والعالمي بعد نجاحها في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتحقيق نمو وتقدم ونجاح اقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية.

 

وأشارت "الشوباشي“،  إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات على كافة الأصعدة، ونجاح خطة  الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية في تطبيق المفهوم الشامل والعادل لحقوق الإنسان فى مصر.

 

ونوهت عضو دفاع النواب، بأن تحسين الظروف الداخلية المصرية أكبر عامل ساهم في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ، فالمواطن المصري الآن يعش أزهى عصوره فى ظل قيادة سياسية حكيمة، بذلت الغالى والنفيس لتوفير حياة كريمة وآمنة ينعم بها الإنسان المصري .

القضية الفلسطينية النائبة فريدة الشوباشي القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي السنوات الماضية حياة كريمة مجلس النواب

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