أحمد السقا عن مشاركته في ”الاختيار 3”: ما استملتش السيناريو بس ممكن

قال الفنان أحمد السقا، إن لديه 3 أعمال، هي: فيلم العنكبوت، وفيلم السرب، كما يمكن أن أشارك في الاختيار 3، مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له بـ برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أنه لم يتلقَّ الاسكريبت والسيناريو الخاص بمسلسل الاختيار 3 حتى الآن.

وتابع أحمد السقا، أنا بحب الدور الحلو والسينما أكثر تأثيراً لأنها تاريخ ولو جالي دورين حلوين دراما وسينما هوفق بينهم عن طريق ترتيب الأولويات.

فيلم جديد لـ السقا

أشار الفنان أحمد السقا إلى أن المخرج أحمد نادر جلال، يعكف حاليا على إعداد فيلم جديد له.