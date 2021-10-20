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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا يفجر مفاجأة عن دوره في الاختيار 3 والسرب

احمد السقا
احمد السقا

أجاب الفنان أحمد السقا، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول أيهما اقرب لقلبه السينما أم الدراما، قائلاً: بحب الدور الحلو.. والسينما أكثر تأثيراً لأنها تاريخ، ولو جالي دورين حلوين دراما وسينما هوفق بينهم عن طريق ترتيب الأولويات. 


وكشف أحمد السقا، في لقاء خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، عن خطواته القادمة أن لديه 3 أعمال فيلم " العنكبوت " وفيلم " السرب " قائلاً : كمان فيه الاختيار 3 بالمشاركة مع كريم عبد العزيز  وأحمد  عز ". 


وحول طبيعة دوره في  مسلسل الاختيار 3 ، قال الفنان أحمد السقا، أنه :"لسه لحد دلوقت ما جاليش الاسكربيت، ومستني الاسكريبت بقوة". 


وكشف الفنان أحمد السقا، أن المخرج أحمد نادر جلال يعكف حالياً على إعداد  فيلم  جديد له ". 

احمد السقا اخبار التوك شو الاختيار ٣ فيلم السرب لميس الحديدي

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