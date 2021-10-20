أحمد السقا يفجر مفاجأة عن دوره في الاختيار 3 والسرب

أجاب الفنان أحمد السقا، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول أيهما اقرب لقلبه السينما أم الدراما، قائلاً: بحب الدور الحلو.. والسينما أكثر تأثيراً لأنها تاريخ، ولو جالي دورين حلوين دراما وسينما هوفق بينهم عن طريق ترتيب الأولويات.



وكشف أحمد السقا، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، عن خطواته القادمة أن لديه 3 أعمال فيلم " العنكبوت " وفيلم " السرب " قائلاً : كمان فيه الاختيار 3 بالمشاركة مع كريم عبد العزيز وأحمد عز ".



وحول طبيعة دوره في مسلسل الاختيار 3 ، قال الفنان أحمد السقا، أنه :"لسه لحد دلوقت ما جاليش الاسكربيت، ومستني الاسكريبت بقوة".



وكشف الفنان أحمد السقا، أن المخرج أحمد نادر جلال يعكف حالياً على إعداد فيلم جديد له ".