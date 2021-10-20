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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ يتابع آخر استعدادات افتتاح موسم الرياض.. شاهد

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورا جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر آل الشيخ وهو يتابع آخر استعدادات افتتاح موسم الرياض الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.


ويبدأ جدول فعاليات موسم الرياض 2021، بمسيرة الافتتاح يليه حفل عالمي للمغني الأمريكي من أصل كوبي «بيتبول»، يوم 20 أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي يشهد إطلاق الـ «بوليفارد»، الذي يضم عددا من المناطق الترفيهية، بالإضافة إلى انطلاق عروض«WWE» لمصارعة المحترفين.


وكشفت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض من المقرر أن تستمر حتى شهر مارس المقبل، حيث تقام في 14 منطقة وتشمل 7500 فعالية، من بينهم 70 حفلا غنائيا عربيا بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، بخلاف افتتاح مطاعم ومقاهي جدد يصل عددهم لـ 270، من المقرر أن يتم الإعلان عنهم تباعا.

رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ استعدادات فعاليات موسم الرياض المناطق الترفيهية لمستشار تركي ال الشيخ

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