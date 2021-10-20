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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة بمدارس العريش

شوشه يتفقد الدراسة
شوشه يتفقد الدراسة بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث قام المحافظ بزيارة مدرستي الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات " المستقبل سابقاً"، ومدرسة الشهيد عمر أبو هندية المتميزة لغات بالعريش.


وأكد محافظ شمال سيناء انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية، مشددًا على مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب ولمواجهة  فيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ، إن الدراسة منتظمة في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها  110 آلاف و165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

 

افتتاح جناح جديد 

افتتح محافظ شمال سيناء الجناح الجديد في مدرسة 25 يناير بتكلفة 3 ملايين جنيه، بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر، حيث يضم فصولا دراسية وقاعات أنشطة ومكاتب إدارية.

 

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد محمد الزملوط بالعريش/ بتكلفة 10.5 مليون جنيه، حيث تضم 28 فصلا دراسيا، وقاعات للأنشطة ومعمل ومكاتب إدارية ومسرحا.

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تفقد انتظام الدراسة مدارس العريش

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