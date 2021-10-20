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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلاب كلية الشرطة يستعرضون لياقتهم ومهاراتهم القتالية أمام الرئيس السيسي|شاهد

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة يستعرضون لياقتهم البدنية ومهاراتهم القتالية

استعرض طلبة كلية الشرطة لياقتهم البدنية ومهاراتهم القتالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفال تخرج دفعة كلية الشرطة.

وحصل 346 طالبا وطالبة منهم على دبلومة إدارة الأزمات والكوارث.

وقد ردد طلبة كلية الشرطة شعارهم الوطني خلال احتفالية تخرج طلبة كلية الشرطة تحت شعار "قوة عزيمة - تحيا مصر".

واستعرض طلبة كلية الشرطة مهاراتهم القتالية الفريدة، حيث سطر الطلبة بأجسادهم وباستخدام الحبال جملة “شرطة الشعب”.

 طلاب كلية الشرطة دفعة 2021

شكّل طلاب كلية الشرطة دفعة 2021، بأجسادهم "تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة"، خلال حفل تخرجهم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصل الرئيس السيسي، إلى مقر كلية الشرطة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وعُزف السلام الجمهوري في بداية الاحتفالية .

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

يُقام الحفل بحضور لفيف من قادة وضباط، وأعضاء هيئة الشرطة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

يقدم الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضيًا، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

طلبة كلية الشرطة الرئيس السيسي تحيا مصر كلية الشرطة وزارة الداخلية

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