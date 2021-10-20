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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أفضل ثالث وكيل وزارة

فوز أحمد الشيخ بجائزة مصر للتميز الحكومي

صدى البلد

 

فاز أحمد الشيخ القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجائزة أفضل ثالث وكيل وزارة في جوائز مصر للتميز الحكومي، وذلك على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، التى أقيمت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.

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وتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالص التهتئة، متمنية لسيادته دوام التوفيق والسداد.


جدير بالذكر أن الجائزة تم إطلاقها في مؤتمر التميز الحكومي عام 2018، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة؛ مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء

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