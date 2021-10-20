تواصل أعمال تطهير وتعقيم 2000 مسجد بأسوان

واصلت مديرية الأوقاف بأسوان جهودها لتعقيم وتطهير ونظافة دورات المياه داخل 2000 مسجد من مساجد المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بفتح دورات المياه بالمساجد اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفقاً لضوابط محددة وباشتراطات النظافة والتطهير والتعقيم.

ومن جانبه قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المسئولين بمديرية أوقاف أسوان قاموا بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بكافة دورات المياه الملحقة داخل مساجد المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى بإجمالى 2000 مسجد حكومي وأهلى وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإعادة فتح دورات المياه في المساجد بدءاً من اليوم.

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وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعى وتحقيق المسافة الآمنة ، وخاصة أن تنفيذ كافة هذه الإجراءات على الوجه الأكمل يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار كورونا.

وناشد عطية، المواطنين سرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا، خاصة بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركزا ثابتا منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج.



وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية، كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركزا ومدينة على مستوى الجمهورية تقدمت للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وذلك في إطار الدور الريادي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

ووجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للاستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول علي رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.