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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نفس مجموعة نقل الفئة C.. لقطات تجسسية لمرسيدس GLC AMG موديل 2023

مرسيدس GLC
مرسيدس GLC

تستعد مرسيدس حاليا لإطلاق الجيل القادم من طراز GLC، مع تحضير نسخة AMG تكون أكثر إثارة للعملاء، واستطاعت لقطات المصورين التجسسية من كشف النقاب عن الملامح الأولى لمرسيدس GLC من AMG بالقرب من نوربورجرينج وهي تختبر على الطريق، وكانت السيارة ترتدي غطاء مموه لكامل الجسم مثل سيارات GLC السابقة، إلا أن التمويه لا يمكن أن يخفي لمسات تصميم AMG المميزة التي تكشف عن سمات أداء النموذج.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، الشبكة الأمامية Panamericana وهي العلامة المميزة في تصميمات الـ AMG كانت حاضرة وبقوة، لكنها مجرد واحدة من العديد من العلامات المميزة لخط إنتاج AMG فائقة السرعة. في الخلف، توجد أنابيب عاد رباعية، كما أن العلامة التجارية موجودة أسفل مصد خلفي مموه.

كما تتميز سيارات مرسيدس GLC من غير AMG بمصد خلفي من البلاستيك الأسود، بينما AMG GLC معروفة بارتفاع الركوب المنخفض، مما يعزز مكانة العجلات الكبيرة والمكابح، كما تظهر العتبات الجانبية العريضة بوضوح سواء كانت مموهة أم لا.

يتشارك الجيل التالي من GLC مع فئة مرسيدس C في بعض الخصائص الفنية، مما يعني أن طرازي AMG من المحتمل أن يتشاركا في مجموعات نقل الحركة الخاصة بهما. طراز C63 AMG القادم سيكون بمحرك هجين معتدل، ، وهو M139 المزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر مقترنًا بمحرك كهربائي قوي. سيكون إجمالي القوة 643 حصاناً ومن المتوقع أن تكون مرسيدس AMG GLC بنفس مجموعة النقل، يحتوي الجيل الحالي من GLC على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني يولد 469 حصانًا فقط.

من المتوقع أن تكشف مرسيدس بنز عن الجيل التالي من GLC في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل 2022 لكن من غير الواضح أبدا ميعاد طرح نسختها الأكثر سخونة الـ GLC AMG لكن رجحت بعض المصادر المطلعة أنها لن تكشف النقاب عن السيارة الرياضية قبل أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2023.

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