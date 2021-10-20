أسطورة ليفربول يتغزل في محمد صلاح: يشبه ميسي والأفضل في أوروبا

أثنى الهولندي ديريك كويت، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، على ما يقدمه المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي.

وقال كويت في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس”:" ما يفعله مو في الوقت الحالي أمر لا يصدق.. إنه يسجل أروع الأهداف، إنه يشبه ميسي! أعتقد أنه يحصل على نفس الأداء الذي قدمه."

وأضاف إنه تخطى مدافعي أتليتكو مدريد، وهم من أقوى المدافعين في المسابقة ، يتخطاهم من أجل المتعة.. بالنسبة لي ، في الوقت الحالي ، هو إلى حد بعيد أفضل لاعب في أوروبا."

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول والثالث لـ ليفربول في مباراة الأمس، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار وصدارة ترتيب المجموعة.