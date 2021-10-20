تجري فحوصات طبية.. بشرى تطمئن الجمهور بعد إنقلاب سيارة بها في الجونة

تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

وأكدت بشرى أنها بخي وتقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن.

فعاليات مهرجان الجونة

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم أميرة بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحرص على التواجد في المؤتمر أبطال الفيلم وصناعه للحديث عن كواليسه.

فيلم "أميرة" بطولة صبا مبارك، وتارا عبود وعلي سليمان وصالح بكري و قيس ناشف وريم تلحمي وزياد بكرى، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وقال محمد دياب": ابحث عن قصصي في الجرائد والشارع ووجدت قصة عن الفلسطينيين الذين يتزوجون عن طريق "النطف"، وكنا نحتاج لمن يدعم تلك الفكرة ويتحمس لها، وبالفعل وجدنا شركة المنتج محمد حفظي وبدأنا"

كان المخرج محمد دياب قد كشف تفاصيل فيلمه الجديد اميرة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن، كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.



حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاثة جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.

