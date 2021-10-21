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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رحلة استخراج أول برميل نفط في مصر| نوستاليجا

قطاع البترول في مصر
قطاع البترول في مصر

على مدار أكثر من 130 عام، وقطاع البترول في مصر هو الداعم للاقتصاد المصري، وبالعودة لذاكرة القطاع بحثا عن أول قطرة بترول استخرجت من أرض مصر، فالتاريخ يشير إلى أنه منذ عصر الفراعنة وهناك استخدامات لمواد الطاقة، فعلى جدران المعابد رسومات توضح أن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة فى المصباح الزيتى.

 

صناعة البترول في مصر 

وشهدت صناعة البترول المصرية على امتداد عمرها الذي يزيد على المائة عام أحداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية تأثرث فيها وحفل سجلها بالعديد من التواريخ الهامة والمؤثرة وقد تميزت صناعة البترول المصرية خلال القرن الماضى بمميزات عديدة وضعت مصر فى مصاف أوائل دول العالم التى أحرزت السبق فى مختلف مراحل الصناعة البترولية منها القدم والعراقة حيث بدأت الحكومة فى عام 1886 ، منذ أكثر من مائة عام بحفر أول بئر فى منطقة جمسة ، بالاضافة الى تكامل مراحل الصناعة البترولية. 

 

أول إنتاج بترول في مصر 

 في إبريل 1909 تمكنت شركة "ترست" من إنتاج البترول من حقل جمسة لأول مرة بعد ان حصلت الشركة على امتياز التنقيب في منطقة جمسة بعد تنازل الشركة المصرية للبترول لها في 1907 وبدأت أعمال الحفر في أول يناير 1908 تحت اشراف المهندس "جوش مدير" الموقع آنذاك حتى تم اكتشاف ان البئر منتجة في 1909 وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل فى عام 1910 بعد ان اشترت شركة " بترول البحر الاحمر" حقول شركة "ترست " ثم تحولت الى شركة ابار الزيوت الانجليزية المصرية" في عام 1911.

 

مصدر إنتاج وحيد للنفط 

وتوالى بعد ذلك حفر 23 بئر بترول في تلك المنطقة التي ظلت لعدة سنوات هى مصدر انتاج البترول الوحيد في مصر ولكن انتاج البترول من تلك الآبار بدأ بالهبوط تدريجيا حتى توقف في عام 1927 وقد انفردت شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية بالعمل في مصر منذ ذلك التاريخ لمدة تزيد على 25 عاما قبل دخول الشركات الامريكية والاجنبية الى مصر وتوالت الاكتشافات البترولية فى مصر بعد ذلك.

أول مسح جيولوجي 

أما عن أول عملية مسح جيولوجى فى مصر فكانت فى القرن التاسع عشر على يد ضابط بحرى فرنسى فى عام 1835، وتعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأت الحكومة في عام 1886 بحفر أول بئر في منطقة جمسة 1910 وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر.

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