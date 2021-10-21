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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم مختلف كلياً.. تعرف على سيارة فيراري مونزا SP1

سيارة فيراري مونزا
سيارة فيراري مونزا SP1

تعد السيارات الكلاسيكية في فترة الخمسينيات و الأربعينيات أحد العلامات الفارقة التي شكلت معالم صناعة السيارت الحديثة في وقتنا الحاضر من ناحية التصميمات و المواصفات الفنية و التي كانت بذرة البداية لما وصلت له التكنولوجيا من تطور رهيب في وقتنا الحاضر .

و قامت فيراري بأنتاج سيارتها محدودة الأصدار و المعروفة بأسم مونزا SP1 و التي تم أستلهامها و أقتباسها من سيارات سباقات فيراري في فترة الخمسينات و تحديداً Ferrari 166  موديل 1948 لتقدم تصور كلاسيكي بمفهوم حديث .

و تجذب هذه الفئة من السيارات الكلاسيكية العديد من محبي و عشاق أقتناء  السيارات النادرة حول العالم و خصوصا ما اذا كانت هذه السيارات من شركة معروفة عالمياً و لها تاريخ حافل و عريق مثل فيراري .

و تأتي سيارة فيراري مونزا SP1 بتصميم خارجي مميز و خارج عن المألوف و ذلك من خلال هيكل لامع و طويل تم تصنيعه من الكاربون فايبر لتقليل وزن السيارة لكي يتوافق مع أمكانياتها الميكانيكية الخارقة و تأتي مقصورتها الأمامية بمقعد واحد فقط و شبك أمامي عريض و كبير و مصابيح LED مميزة و مدمجة في التصميم الخارجي بالأضافة لزجاج أمامي أفتلااضي يتم عرض معلومات شاشة العداد من خلاله و بيانات آخرى تهم و تفيد السائق أثناء القيادة .

و ميكانيكياً تستمد سيارة فيراري مونزا SP1 من محارق خارق و هو محرك V12 بسعة 6500 سي سي توين تيربو يولد قوة 799 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 719 نيوتن/متر ، و قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية  و من وضع الثبات حتى 200 كيلومتر / ثانية في زمن قدرة 7.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 300 كيلومتر/ساعة .

 

يبلغ سعر سيارة فيراري مونزا SP1 عالمياً نحو مليون و 400 ألف دولار .

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