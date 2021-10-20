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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة أسعار تذاكر مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أشارت من خلاله إلى أن سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز سيكون موحد خلال الموسم الحالي، بقيمة 100 جنيه.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد 2021 2022، وبعد تنسيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مع جميع اندية الدوري الممتاز وفي ظل تحديات جائحة فيروش كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدوري الممتاز، على أن يكون السعر موحد هو 100 للتذكرة. 

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عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

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