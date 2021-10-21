أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمسئولين بعد حادث الدائري الأوسطي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حادثة كبيرة حدثت على الطريق الدائري الأوسطي، وأن الحادث نتج عنه مصرع 19 شخصًا.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحادث عبارة عن تصادم سيارة نقل بميكروباص أعلى الدائري الأوسطي.



وأكد أحمد موسى، أن السيارة النقل قامت بتدمير السيارة التى بها مواطنين، وأن سائقى الميكروباصات يسيرون بسرعات عالية جدًا ويحب التصدي لهم.



طالب أحمد موسى، بتخصيص حارات لسيارات النقل على الطريق الدائري الأوسطي، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وميكروباص بعدما كسرت السيارة النقل السور واقتحمت الطريق الآخر لتدهس الميكروباص، مضيفا أن الطريق من المفترض بسيط وطويل لذلك تسرع السيارات عليه.



وتابع: «أنا بمر الطريق الدائري الأوسطي لأنه أفضل من الدائري وأسرع لكن مشكلته أن هناك سيارات نقل.. طول ما جنبك نقل لازم تبقى قلقان».



