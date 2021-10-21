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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب بيان الأهلي.. تاريخ أزمات محمود الخطيب الصحية خلال فترة رئاسته للنادي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

فى بيان رسمي أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي دخول محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في وعكة صحية عقب الانتهاء من الحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. 

 

وتم نقل  محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

 

وفى هذا السياق فتعد هذه المرة هي الثانية التى  يتعرض لها الخطيب لوعكة صحية خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة النادي الأهلي عقب توليه المسئولية عام 2017.

 

تاريخ أزمات محمود الخطيب الصحية 

المرة الأولى 2018.

ودخل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المستشفى صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، نتيجة آلام حادة في الظهر أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي خاصةً في القدم اليمنى.


وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بمعرفة الدكتور يسري الهواري، وعلى إثرها تمت عملية الحقن في الظهر وألزمته الإقامة في المستشفى لمدة.


واطمأن الطبيب على محمود الخطيب آنذاك  وأكد على أن الأمر عارض وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيًا ولا توجد أية مضاعفات طبية حسب تأكيداته، وأن رئيس الأهلي سوف يغادر المستشفى بعد يومين على الأكثر لممارسة حياته بشكل طبيعي.

المرة الثانية 2021

تعرض محمود الخطيب رئيس  مجلس إدارة النادي الأهلي  لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس الأربعاء لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد. 

الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمود الخطيب حسن حمدي حسن مصطفي النادي الأهلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

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