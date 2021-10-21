أحمد شوبير يكشف تفاصيل مرض محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خاصة بعدما أعلن الموقع الرسمي للنادي عن مرضه، ونقله لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: كل التمنيات القلبية للكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل، كان يشكو من آلام في عينه، ويبدو أنها تطورت بعد حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى، كل التمنيات بالشفاء العاجل للنجم الخلوق محمود الخطيب.

وأكد شوبير :" الكابتن الخطيب تحت الرعاية الصحية بأحد المستشفيات ويجرى غدا بعض الاشعات والتحاليل للاطمئنان علي حالة عينه كل التمنيات بالشفاء العاجل".



تفاصيل مرض محمود الخطيب ونقله إلى المستشفى

وكان قد أعلن النادي الأهلي تعرض رئيسه محمود الخطيب لازمة صحية طارئة وتم نقله للمستشفي للخضوع لفحوصات طبية .

وقال الأهلي في بيانه:" تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس لتكريم كلًا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد".

وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر :" تعرض الخطيب لضغط شديد تسبب في الأم بالعين وتم نقله لإحدى مستشفيات الدقي وسوف يظل بالمستشفى حتى مساء غد".



