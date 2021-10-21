أخبار التعليم.. عقوبة التحرش داخل الحرم الجامعي في مصر.. البحوث الفلكية تجيب عن أسئلة حول الزلزال في مؤتمر صحفي



نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



الثلاثاء القادم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأثير الموسيقى فى الإنتاج العلمى



ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة عين شمس تواصل احتفالاتها بـ"انتصارات أكتوبر" .. الأحد

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآثار وفي إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة لعام 2021/2022، ندوة، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أكتوبر من الشهر الجاري ، الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة .



لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط مسابقة الطالب المثالي

تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الكلية .



البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للعمل على تحليل ونمذجة.. تفاصيل



أعلنت أكاديمية البحث العلمي فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA نعلن عن وظيفة باحث للعمل على تحليل ونمذجة فقر الطاقة ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في IIASA



خلال ساعات.. البحوث الفلكية تجيب عن أسئلة حول الزلزال في مؤتمر صحفي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الزلزال الذى حدث يوم أمس في كريت وشعر به سكان القاهرة والدلتا.



عقوبة التحرش داخل الحرم الجامعي في مصر.. تفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عددا من المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات لعقوبة طلاب الجامعات داخل الحرم الجامعي أو خارجه، فحرص موقع "صدى البلد" على نشر خلال التقرير التالي عقوبة التحرش داخل الحرم الجامعي للطلاب .