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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب منعه من التواجد على الريد كاربت وحضور فعاليات الجونة..حسن أبو الروس يزور بشرى

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

قام الفنان حسن أبو الروس برفقة الفنانة دينا الشربيني بزيارة الفنانة بشرى في المستشفى وذلك عقب تعرضها لحادث سيارة كانت تستقلها أثناء تصوير أحد البرامج.

وجاءت زيارة حسن أبو الروس لـ “بشرى” عقب ساعات قليلة من منع إدارة المهرجان حسن أبو الروس من التواجد على الريد كاربت.

 

وكان “صدى البلد” قد كشف أن إدارة مهرجان الجونة قد أعطت تعليمات للمنظمين أمس  الأول الثلاثاء بعدم السماح الفنان حسن أبو الروس بالدخول إلى الريد كاربت وعروض الأفلام التي تقام على هامش المهرجان.

وكشف مصدر أن إدارة المهرجان حذّرت بشدة المنظمين، من دخول حسن أبو الروس  تحت أي ظرف من الظروف وبالفعل تم إبلاغ أبو الروس بذلك بعد حضوره حيث انتظر في الخارج لمدة زادت على النصف ساعة بعدها تأكد من عدم دخوله ليغادر المكان .

وتواصل "صدى البلد" مع الفنان حسن أبو الروس والذي رفض الرد على هذا الموضوع .

 

بشرى تتعرض لحادث:

 تعرضت الفنانة بشري لبعض الإصابات بعد تعرضها لحادث سير بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة ، مع إحدى البلوجرز.

 

وينشر صدى البلد الفيديو الأول لـ بشرى بعد الحادث، حيث أسرع أصدقاوها في نقلها إلى سيارة ملاكي من أجل الذهاب للمستشفى.

 

وقال كمال زاده رئيس القطاع المالي بمهرجان الجونة إن بشري والمذيع محمد مكاوي بخير وسيخرجان خلال ساعات من المستشفى.

 

وأوضح أنهما تعرضا لكدمات بسيطة نتيجة انقلاب السيارة بهما خلال تصويرهما برنامجا.

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إدارة مهرجان الجونة تمنع حسن أبو الروس من دخول أحد الحفلات ليلا "خاص"

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أخبار الفن.. أول فيديو لحادث بشري.. ومنع حسن أبو الروس من دخول حفل الجونة

حفلات مهرجان الجونة:

 

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا خاصا اليوم  الخميس ،علي هامش فعاليات المهرجان أيضا حيث وصل إلى الجونة  مساء الثلاثاء

 

 ويعد حفل الهضبة هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ إنطلاقه حيث أحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

 

وكان الهضبة قد أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري غفير.

 

 يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

 

 

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

 

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

 

حسن أبو الروس دينا الشربيني بشري منع إدارة المهرجان حسن أبو الروس

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