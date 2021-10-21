عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسي يدعو لـ الخطيب بالشفاء: حفظك الله من كل سوء

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك عبر بوست نشره علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب أحمد موسي قائلا: "خالص الدعوات للخلوق المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ،بالشفاء العاجل، الف سلامة عليك وتعود سالما غانما لكل محبيك، سلامة الأسطورة بيبو ، حفظك الله من كل سوء ،دعواتي بالشفاء والصحة للكابتن محمود الخطيب ،ابن مصر ".

 

التطورات الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات الصحية، للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: كابتن محمود الخطيب قال أن مش شايف أثناء تكريم كابتن حسن حمدي، في الحفل الذي أقيم أمس، الأربعاء، بمقر النادي الأهلي، ولكن الحفل انتهى بشكل طبيعي".

أضاف شوبير:" فوجئت بعد ذلك باتصال هاتفي، من أحد الأصدقاء، يخبرني بأنه تم نقل كابتن محمود الخطيب إلى المستشفى عقب انتهاء الحفل".

 

واصل شوبير:" تواصلت مع كابتن الخطيب، هو يعاني من آلالام في عينه اليمنى، وهو يعاني من هذا الأمر منذ مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وهذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة خلال الحفلات والمؤتمرات".

تابع شوبير:" كابتن الخطيب يتفانى بشكل غيرعادي في حب وخدمة النادي، ويريد عمل كل شيء للأهلي، رغم تشكيك البعض في مرضه، لكن لا يوجد أحد يدعي المرض".

استطرد شوبير:" كابتن الخطيب يخضع حاليا لإشعة وفحصوصات على العين اليمنى، لمعرفة سبب الألم، لكن الحالة العامة للقلب والضغط جيدة".

أوضح شوبير:" اكتشفت أيضا شيئا غريبا، كابتن الخطيب يتابع مع طبيب في باريس، ورحلته الأخيرة للسعودية التي تعرض لهجوم شديد بسببها، كان من المفترض أن يسافر إلى باريس في هذا الوقت لمتابعة حالته الصحية، لكنه فضل تمثيل مصر  في محفل كبير جدا، وتحمل الهجوم الذي تعرض له".

اختتم شوبير:" ما يفعله كابتن الخطيب نوع من أنوع الإهمال، لأن صحة الإنسان أهم، لكن إن شاء الله ستظهر نتيجة الفحوصات والأشعة اليوم، والأمور ستكون بخير".

الأهلى أحمد موسى النادي الأهلي الخطيب مرض الخطيب

ترشيحاتنا

تحذير جديد من الأوقاف بشأن دورات المياه في المساجد

الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الإفتاء توضح

الخدمات البيطرية تفحص وتعالج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و 123000 طائر

بسبب قصر القامة.. سيدة ترفض إنجاب ذكور من زوجها الثاني

أحمد موسي يدعو لـ الخطيب بالشفاء: حفظك الله من كل سوء

وزير النقل: الدائري من الطرق الأولى المستخدم عليها نظام النقل الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ