أحمد موسي يدعو لـ الخطيب بالشفاء: حفظك الله من كل سوء

وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك عبر بوست نشره علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد موسي قائلا: "خالص الدعوات للخلوق المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ،بالشفاء العاجل، الف سلامة عليك وتعود سالما غانما لكل محبيك، سلامة الأسطورة بيبو ، حفظك الله من كل سوء ،دعواتي بالشفاء والصحة للكابتن محمود الخطيب ،ابن مصر ".

التطورات الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات الصحية، للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: كابتن محمود الخطيب قال أن مش شايف أثناء تكريم كابتن حسن حمدي، في الحفل الذي أقيم أمس، الأربعاء، بمقر النادي الأهلي، ولكن الحفل انتهى بشكل طبيعي".

أضاف شوبير:" فوجئت بعد ذلك باتصال هاتفي، من أحد الأصدقاء، يخبرني بأنه تم نقل كابتن محمود الخطيب إلى المستشفى عقب انتهاء الحفل".

واصل شوبير:" تواصلت مع كابتن الخطيب، هو يعاني من آلالام في عينه اليمنى، وهو يعاني من هذا الأمر منذ مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وهذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة خلال الحفلات والمؤتمرات".

تابع شوبير:" كابتن الخطيب يتفانى بشكل غيرعادي في حب وخدمة النادي، ويريد عمل كل شيء للأهلي، رغم تشكيك البعض في مرضه، لكن لا يوجد أحد يدعي المرض".

استطرد شوبير:" كابتن الخطيب يخضع حاليا لإشعة وفحصوصات على العين اليمنى، لمعرفة سبب الألم، لكن الحالة العامة للقلب والضغط جيدة".

أوضح شوبير:" اكتشفت أيضا شيئا غريبا، كابتن الخطيب يتابع مع طبيب في باريس، ورحلته الأخيرة للسعودية التي تعرض لهجوم شديد بسببها، كان من المفترض أن يسافر إلى باريس في هذا الوقت لمتابعة حالته الصحية، لكنه فضل تمثيل مصر في محفل كبير جدا، وتحمل الهجوم الذي تعرض له".

اختتم شوبير:" ما يفعله كابتن الخطيب نوع من أنوع الإهمال، لأن صحة الإنسان أهم، لكن إن شاء الله ستظهر نتيجة الفحوصات والأشعة اليوم، والأمور ستكون بخير".