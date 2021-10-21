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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: الدائري من الطرق الأولى المستخدم عليها نظام النقل الذكي

الاوتوستراد
الاوتوستراد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم، الخميس، لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حيث تفقد الوزير المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية  الزراعي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من  كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات ويساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

 

بعدها تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  اعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج  بعدها تم تفقد أعمال كوبري مسطرد حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة  أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي وان تكون أعمال النظافة على مدار الساعة.

 

وأشار وزير النقل الى تقدم اعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حيث تم الانتهاء من قطاع الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي  بنسبة التنفيذ 100% وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية هذا القطاع أما فيما يتعلق بقطاع سعد الشاذلي – الإسكندرية الزراعي فيشمل ( الطريق الداعم من سعد الشاذلي الي جوزيف تيتو واستكمال الداعم حتي طريق السويس والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% وكذلك الطريق الداعم  الداخلي من الإسماعيلية الصحراوي حتي جوزيف تيتو و الداعم الخارجي من سعد الشاذلي حتي الإسماعيلية الصحراوي والذي بلغت بنسبة تطويرها  97 % كما بلغت نسبة تطوير المسافة من الإسماعيلية الصحراوي حتى  المرج 97% والمسافة من  المرج حتى  الإسكندرية الزراعي 93 % لأعمال الطريق و95 لكوبري مسطرد  كما بلغت نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85 % مضيفاً أنه بالنسبة لقطاع  المريوطية – الأوتوستراد فيشمل المسافة من المريوطية حتى كوبري المنيب والذي بلغت نسبة تطويره  80% كما بلغت نسبة تطوير كوبري المنيب 99%  وبلغت نسبة تطوير المسافة من كوبري المنيب حتى الاوتوستراد   73 %  كما تم الانتهاء من تقاطع الاتوستراد بنسبة تنفيذ 100%).

 

وأضاف أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق  إنشاء حارة  لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات  مشيرا الى أنه أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) والتي بلغت نسبة تنفيذها 16%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام كما أنه جاري تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري وحيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق  70%  كما يتم  تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين.

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