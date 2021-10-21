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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، الخميس، عن تسجيل 15 وفاة و1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10918 وفاة و847506 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.29 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشارت وزارة الصحة الاردنية في بيان لها  إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 16562 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 76 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 84 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 526 حالة.

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الأردن..ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة إلى 16 ألفاً و229 حالة

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الأردن تدخل الموجة الرابعة لـ كورونا.. ومتخصص يحمل الحكومة المسؤولية

وبينت  أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

ولفتت إلى  أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

ونوهت الصحة  إلى تسجيل 888 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 820026 حالات.

كما أشارت إلى إجراء 27834 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10,662,849 فحصاً

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