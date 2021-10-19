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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تدخل الموجة الرابعة لـ كورونا.. ومتخصص يحمل الحكومة المسؤولية

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الأردني ، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الايجابية بهذه الوتيرة حتى نهاية الأسبوع يعني أن الأردن دخل موجة جديدة رابعة.

 

وقال الطراونة، لـ الاردن24، إن عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والسماح بالمهرجانات والحفلات والتجمعات الكبيرة ساهم في تغيير الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الأفراد، كما أن نسبة التلقيح انخفضت، فيما شكك بدقة الأرقام التي تعلنها الحكومة.

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الأردن.. إغلاق مدرستين بسبب كورونا

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15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

وأضاف : جميعنا يعرف أن المطعوم لا يحمي تماما من الاصابة، وهناك أشخاص أصيبوا بعد أخذ الجرعتين، وهناك دول نسبة التطعيم فيها أعلى وحقيقية وارتفعت فيها الاصابات مرة أخرى، سيما ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء ما سيرفع نسبة الاصابات حتما.

 

وتابع : أن الإصابات ارتفعت منذ الاسبوع الماضي، لكن الحكومة أخفت الأرقام بعد موجة الغضب العارمة على السماح بالحفلات، وقد لاحظنا كيف كانت نسب الدخولات والوفيات مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد الاصابات.

الأردن الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات فصل الشتاء الاجراءات الوقائية فيروس كورونا

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