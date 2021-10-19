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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

 أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 15 ألفا و700 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و887 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 843 ألفاً و204 حالات، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 816 ألفا و617 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 241 مليوناً و915 ألفاً و631 حالة، شفي منها 219 مليوناً و250 ألفاً و578 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و921 ألفا و308 حالات حول العالم.

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