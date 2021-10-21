تحالف دعم الشرعية : مليشيا الحوثي عليها الاستعداد لما هو أوسع وأشمل

تهديد قوي..

بعث المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، برسالة تهديد قوية لمليشيا الحوثي الإرهابية برد التحالف على انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وبحسب صحيفة المناطق السعودية؛ فقد قال المالكي : إنه على مليشيا الحوثي الاستعداد لما هو أوسع وأشمل، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية أبو صالح المداني، وقائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت محمد البنوس في عمليات عسكرية.

وكانت قوات التحالف الجوية قد نفذت مؤخرًا عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء، استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة.