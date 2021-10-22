وظيفة الأحلام .. مدير شركة يعلن عن راتب يصل 30 ألف دولار سنويا لهذه الوظيفة

معظمنا يحلم بتلك الوظيفة التي لا تكلفه عناء الإستيقاظ مبكرا، أو الإلتزام بمواعيد للعمل، فالكثير منا يبحث عن عمل مريح ويمكنه من النوم ساعات أطول و بالإضافة إلى ذلك تقاضي مرتب كبير .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن مدير شركة لصنع الأاسرة أعلن عن حاجة الشركة لموظفين براتب يصل إلى 30 ألف دولار سنوي مقابل النوم على مراتب تقوم بصنعها الشركة و إختبار مدى جودتها .



أعلن صاؤحب الشركة انه بحاجة لأشخاص يقومون بتجربة المراتب التي تنتجها الشركة، و على المتقدمين إختبار جودة المراتب أثناء النوم و الإستعمال بشكل يومي لها، و النومعليها مدة لا تقل عن 37 ساعة .

أضاف صاحب الشركة، بأن الوظيفة تمكن صاحبها من النوم في السرير لإختبار جودة المراتب، و مسموح بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي و مشاهدة الأفلام في مقابل المكوث أطول وقت ممكن في السرير لإختبار جودة المراتب .

جدير بالذكر أن صاحب الشركة أعلن عن مميزات لتلك الوظيفة في ال‘لان، و أشار إلى أنه يمكن للموظفين المقبولين في تلك الوظيفة العمل من منزلهم و إرسال المراتب على عنوان منزلهم و في نهاية كل أسبوع يقومون بإرسال تحليل مفصل عن جودة المنتج و أكد أن تلك الوظيفة من أجل راحة العملاء في النهاية .

