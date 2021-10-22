حفل توقيع كتاب "مباراة على ملعب الموت" للاعب والكاتب أنور الكموني.. فيديو وصور

استضافت اليوم مكتبة ديوان، البطل الرياضي أنور الكموني، لمناقشة وتوقيع كتابه "مباراه علي ملعب الموت"، الصادر حديثًا عن دار الكرمة للنشر.

وأعرب الكاتب الرياضي أنور الكموني عن سعادته بهذا الكتاب، ومناقشة حياته وسردها داخل سيرة ذاتية ملهمة، الهمت العديد من فاقدي الأمل.

ويتناول كتاب "مباراة علي ملعب الموت" قصة الرياضي أنور الكموني، ومعاناته مع فشل نخاعه العظمي، ولكنه لم يستسلم وحارب مرضه.

ويعتبر أنور الكموني صاحب تجربة فريدة من نوعها كونه أول رياضي فى العالم يتعرض لفشل فى النخاع العظمى وهو أخطر من السرطان.

ورغم ذلك تحدى كل الصعاب وقهر كل الظروف وعاد مرة أخرى بعد صراع مع الموت لممارسة الرياضة وقرر أن تكون رسالته لكل المرضى فى العالم أنه لا يوجد مستحيل.

وأعلن أنور الكموني عن إطلاق حملة تحت أسم "مانحي الأمل" حول العالم من سويسرا فى احتفالية كبرى أقيمت فى جنيف بسويسرا.

وأكد أنور الكمونى أن الحملة تهدف إلى بث روح التفاؤل وعدم اليأس أو الاستسلام لأى مرض والثقة فى قدرة أي مريض على تحدى أي صعاب بشرط أن يؤمن بقدرته على ذلك.

حفل توقيع كتاب "مباراه علي ملعب الموت"

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