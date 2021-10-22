عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل توقيع كتاب "مباراة على ملعب الموت" للاعب والكاتب أنور الكموني.. فيديو وصور

صدى البلد

استضافت اليوم مكتبة ديوان، البطل الرياضي أنور الكموني، لمناقشة وتوقيع كتابه "مباراه علي ملعب الموت"، الصادر حديثًا عن دار الكرمة للنشر.

وأعرب الكاتب الرياضي أنور الكموني عن سعادته بهذا الكتاب، ومناقشة حياته وسردها داخل سيرة ذاتية ملهمة، الهمت العديد من فاقدي الأمل.

ويتناول كتاب "مباراة علي ملعب الموت" قصة الرياضي أنور الكموني، ومعاناته مع فشل نخاعه العظمي، ولكنه لم يستسلم وحارب مرضه.

ويعتبر أنور الكموني صاحب تجربة فريدة من نوعها كونه أول رياضي فى العالم يتعرض لفشل فى النخاع العظمى وهو أخطر من السرطان.

ورغم ذلك تحدى كل الصعاب وقهر كل الظروف وعاد مرة أخرى بعد صراع مع الموت لممارسة الرياضة وقرر أن تكون رسالته لكل المرضى فى العالم أنه لا يوجد مستحيل.

وأعلن أنور الكموني عن إطلاق حملة تحت أسم "مانحي الأمل" حول العالم من سويسرا فى احتفالية كبرى أقيمت فى جنيف بسويسرا.

وأكد أنور الكمونى أن الحملة تهدف إلى بث روح التفاؤل وعدم اليأس أو الاستسلام لأى مرض والثقة فى قدرة أي مريض على تحدى أي صعاب بشرط أن يؤمن بقدرته على ذلك.

حفل توقيع كتاب "مباراه علي ملعب الموت"

IMG-20211021-WA0237
IMG-20211021-WA0237
IMG-20211021-WA0235
IMG-20211021-WA0235
IMG-20211021-WA0236
IMG-20211021-WA0236
IMG-20211021-WA0233
IMG-20211021-WA0233
IMG-20211021-WA0234
IMG-20211021-WA0234
IMG-20211021-WA0232
IMG-20211021-WA0232
IMG-20211021-WA0231
IMG-20211021-WA0231
IMG-20211021-WA0230
IMG-20211021-WA0230
IMG-20211021-WA0229
IMG-20211021-WA0229
IMG-20211021-WA0228
IMG-20211021-WA0228
أنور الكموني حفل توقيع كتاب كتاب أنور الكموني توقيع كتاب مباراة على ملعب الموت

ترشيحاتنا

إبراهيم الشهابي: المعارضة داخل التنسيقية والبرلمان أصبحت تقدم “بالتشريع مش بالجعجعة ولا المتاجرة بالمواقف"

لبنان.. جعجع يرد على طلب استدعائه للتحقيق بأحداث الطيونة

رامي غالي: لا بد للفحص المبكر للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

العلاج الكيماوي سيختفي..شريف عبد الوهاب يكشف أهمية إستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجيا لعلاج السرطان

النائب محمود تركي : العمل من أجل الوطن هو ما نتعلمه داخل التنسيقية

إصابة خطيرة تتسبب بها السجائر الإلكترونية.. دكتور رامي غالي يكشف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ