تحرش بها على فيس بوك .. ضبط شاب نشر صورة طالبة مصحوبة بعبارات مسيئة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (طالبة - مقيمة بالقاهرة) ضد أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعى ونشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات إساءة وتشهير بها ، وذلك عقب قيامها بنشر مقطع فيديو لها أثنا تواجدها بمترو الأنفاق عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان إيحاءات منافية للآداب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (طالب – مقيم بمحافظة دمياط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط.. تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول"بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه واقعة تحرشه بالشاكية من خلال إرسال رسائل لحسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ووجود آثار ودلائل على إرتكابه واقعة أخرى بذات الإسلوب) .

وبمواجهته إعترف بتعرفه على القائم بإدارة القناة المشار إليها "جارى العمل على تحديده وضبطه".. وإضطلع بمساعدته فى التشهير بعدد من الفتيات عبر تلك القناة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.