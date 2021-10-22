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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كنتي وحشاني.. شاهد بوسي شلبي برفقة فيفي عبده من حفل عمرو دياب بالجونة

صدى البلد

نشرت الإعلامية  بوسي شلبي صورة جديدة من حفل الفنان عمرو دياب المقام في الجونة،   على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


وظهرت بوسي شلبي برفقة  فيفي عبده  من حفل عمرو دياب و علقت قائلة : كنتي وحشاني .

 

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ويعد حفل الهضبة عمرو دياب الليلة،  هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

تكريم فيفي عبده 
شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من إيطاليا.

وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الانجليزية والايطالية، وكتبت: “Ciao from Italia 👋🏼🇮🇹 مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.
وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".

 

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