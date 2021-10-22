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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري

وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصانع شركتي "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصانع شركتيّ"هيونداي ويا" و"هانوا"

على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض"ADEX 2021"  قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، بتفقد عدد من مصانع شركتيّ "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين وذلك للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركتين. 

 

 قام وزير الإنتاج الحربى، بزيارة مصنع إنتاج المدفع ١٥٥ هاوتزر ذاتي الحركة بشركة "هيونداي ويا" وكذا زيارة مصنع "هانوا" الذي يعد أكبر مصنعي الأسلحة الثقيلة في كوريا مثل (دبابات القتال الرئيسية K2، المدفع الهاوتزر K9،وغيرها من الأسلحة الثقيلة).

 

 قام وزير الإنتاج الحربي، بتجربة العربة المدرعة ذاتية الحركة وشاهد كذلك إطلاق جاف للمدفع الهاوتزر ومراحل التصنيع الخاصة به.

ناقشنا إمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا إلى شركات الإنتاج الحربي

وأشاد وزير الإنتاج الحربي، بما اطلع عليه من الإمكانيات التكنولوجية للشركتين، موضحاً أنه في إطار زيارة تلك المصانع تم مناقشة إمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها شركتيّ "هيونداي ويا" و"هانوا" إلى شركات الإنتاج الحربي في ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين (المصري والكوري الجنوبي) في المرحلة الراهنة.

وأعرب وزير الإنتاج الحربى، عن ترحيبه بزيارة الوفود الفنية من الشركتين الكوريتين لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين، معرباً عن اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" أحد أهم المعارض الدفاعية في آسيا بهدف الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة بالمعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع، وقد قام الوزير خلال مشاركته بالمعرض بعقد العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض إلى جانب زيارة عدد من مصانع الشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث أعرب وزير الإنتاج الحربي بالمشاركة في هذه الدورة من المعرض كما أعرب عن تطلعه للمشاركة فى الدورة القادمة، مؤكداً أنه يثق في أنها ستكون على مستوى عالمي عال في التنظيم والمشاركة كما هو معتاد بكل دورة.

كوريا الجنوبية معرض ADEX 2021 هيونداي ويا هانوا وزير الانتاج الحربي توطين التكنولوجيا

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