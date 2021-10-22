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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجبرهن على الحجاب؟.. كيفية تعامل الأزهر مع الطالبات الصغار

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر

يهتم الأزهر الشريف، بجميع الطلاب على مختلف المراحل التعليمية، وخاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بحكم أنها بمثابة درجة السلم الأولى لصعود التلاميذ إلى المراحل المختلفة في التعليم.

لا يدخر الأزهر الشريف جهدا في توفير الدعم اللازم لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ومؤخرا حدث تطوير وتحديث هائل في العملية التعليمية ظهرت آثارها على التلاميذ.

ارتداء الحجاب لطالبات الأزهر

 

أثير في الأيام الماضية جدل بشأن إجبار الأزهر الطالبات على ارتداء الحجاب في المرحلة الابتدائية، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.

في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لا يجبر الأزهر أي تلميذة أو طفلة على ارتداء الحجاب ، فهذا الأمر متروك لحرية ورغبة الأطفال وأولياء الأمور ولا تدخل للأزهر فيه.


ممارسة الأنشطة والألعاب

 

لا يبتعد الأزهر نهائيا عن مواكبة التطور ، فالأزهر يوفر ممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المختلفة لكل التلاميذ والطلاب في المراحل المختلفة، بل ويحقق أبناء الأزهر نجاحات متفوقة ومراكز ومسابقات محلية وعالمية في الأنشطة المختلفة.

سد العجز في رياض الأطفال

 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن خطة استيعاب الإقبال الكبير على الأزهر في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

 

ووجه القطاع، بضرورة الاستعانة بالخريجات اللاتي يؤدين الخدمة العامة ، في التدريس بمرحلة رياض الأطفال أثناء تأدية الخدمة العامة على مستوى الجمهورية.

 

ووافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاستعانة بالخريجات في تخصص رياض الأطفال وتخصيص مبلغ 500 جنيه شهريا لكل معلمة، على أنهن سيقمن بالعمل طوال العام الدراسي وهذا لسد العجز الذي يوجد في المعاهد التي بها رياض أطفال على مستوى الإدارات الثلاث "إدارة مطروح ، إدارة الضبعة، إدارة الحمام) على أن يكون لكل قاعة معلمة متخصصة.


إقبال كبير على التعليم الأزهري

 

يشهد التعليم الأزهري قبل الجامعي ، طفرة حديثة في المناهج والمعايير النموذجية، الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

 

كما يشهد التعليم الأزهري إقبالا من ناحية أخرى في التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر الشريف، بينما لوحظ ندرة في المحولين إلى التربية والتعليم من الأزهر الشريف.

 

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن أكثر من 300  ألف طالب تقدموا للازهر الشريف هذا العام في رياض الأطفال والابتدائي الأزهري.

 

بينما وصل عدد من حولوا من مدارس التربية والتعليم إلى الأزهر، الى حوالي 20 ألف طالب، وخمسة آلاف فقط حولوا من الأزهر إلى التربية والتعليم.

 

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