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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفلة من ذوي القدرات تبدع في الرسم بـ قدمها.. فيديو

رحمة البدراوي
رحمة البدراوي

 خصص برنامج "8 الصبح" على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة عن الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وتميزهم فى بعض الأشياء رغم المشكلات التي تواجههم.


وتم استضافة الطفلة رحمة البدراوي، صاحبة الـ 11 عام ومن ذوى القدرات الخاصة، من محافظة دمياط، مميزة فى الرسم و الغناء بـ الأوبر و بطلة سباحة، وحصلت على ميداليات كثيرة.

 

 

قالت زينب البدراوي، عمة الطفلة رحمة، إن والدها ووالدتها على قيد الحياة، ولكن أسرتها تركتها لها للاهتمام بها، وبحمد الله تميز رحمة فى ممارسة السباحة، والغناء، وأشياء كثيرة.


ولفتت زينب إلى أنها غير متزوجة، وجعلت رحمة كل حياتها، وهى معها للنهاية.

 
كما قالت زينة ابنه عم الطفلة، إن رحمة جعلتها أم من عمر الـ 13، عام، وجعلت رحمة كل شئ فى حياتها.

 


وقالت الطفلة رحمة البدراوي، بطلة الحلقة، أنها سعيد بكل الأشياء التى تمت من أجلها، وأنها كانت تستمع لـ تعليمات أسرتها.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنها حصلت على ميداليات كثيرة، وأنها ترسم بـ قدمها، لأنها تعانى من مشكلات فى اليد.

 


وقامت رحمة بغناء أغنية لـ مصر على الهواء، و الجميع تفاعل معها من جمل صوتها، وابدعت في رسم بعض الصور على الهواء بـ قدمها.

 

وقامت الإعلامية داليا أشرف، بـ مفاجأة الطفلة رحمة، وقالت لها :" هتطلعى معايا تانى فى البرنامج.. وانى بدور المذيعة الصغيرة".
 

 

 

رحمة البدراوي داليا أشرف ذوي القدرات الخاصة بطلة سباحة الأوبر

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