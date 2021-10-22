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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ينام الليل.. ماذا حدث لـ نتنياهو بعد ترك منصبه؟

نتنياهو
نتنياهو

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، عن الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن نتنياهو، أن الشيء الوحيد الذي يحرمه من النوم هو البرنامج النووي الإيراني، مدعيا أنه في حال تمكن إيران من الوصول إلى ترسانة نووية، فإنها ستقوم بتوجيهها نحو بلاده.

وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال مشاركته في مؤتمر MUNI EXPO، وهو مؤتمر محلي خاص بالابتكار، يشارك فيه رؤساء مجالس وبلديات من داخل إسرائيل نفسها، وكذلك من جميع أنحاء العالم.

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وزعم نتنياهو أنه بحصول إيران على ترسانة نووية، تقدر بعشرات القنابل، فإنها ستقوم بتوجيهها نحو إسرائيل، وهو ما يعرض مستقبل إسرائيل للخطر، موجها الاتهام لحكومة نفتالي بينيت، بدعوى أنها لا تقاوم الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أنه بمثابة استمرار لتسلح إيران.


وفي سياق متصل، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الخميس، تعليماته لسلاح الجو الإسرائيلي للعودة لإجراء مناورات والاستعداد لشن هجمات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وخصص كوخافي الموازنة اللازمة للتحضير لاحتمال شن هجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية بعد عامين تآكلت فيها هذه القدرات على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

ويسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من خلال إعادة هذه الاستعدادات إلى تشكيل أداة ضغط على إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء، في إطار المفاوضات الخاصة بشأن العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا وبقوة على الطاولة.

نتنياهو إسرائيل تل أبيب رئيس حكومة إسرائيل النوم

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