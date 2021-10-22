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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط وكر مخدرات وسلاح يديره رجل وزوجته بالنزهة

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة وبحوزتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الفيوم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من شقة "مستأجرة"  بمعرفة زوجته (ربة منزل ) بدائرة القسم وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – ٤ زجاجات تحوى مخدر الكيتامين "سائل"– مبلغ مالى – سيارة ملك المتهم الأول ).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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