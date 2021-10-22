عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير عام المساجد بالأوقاف: إجراءات كورونا تدخل ضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع

الدكتور أسامة فخري
الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لدفع ضرر جائحة كورونا المستجد تدخل تحت باب الأخذ بالأسباب المشروعة وباب حفظ النفس ويرسخ لقيمة جليلة وهي الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، موضحا أن الضرر يرفع والضرار يدفع من خلال أخذ تلك اللقاحات حتى لا يؤذى الناس.

الحفاظ على الأمن الصحي

ولفت الجندي إلى أن الناظر بعمق في سيرة النبي يدرك تمام الإدراك أن أخلاقه وأقواله وأفعاله المشرفة إنما تتسم بالتألق والتأنق و الفخامة والجمال، مبينا أن النبي استخدم الكثير من أساليب التربية حتى إنه صلى الله عليه وسلم حفز الأذهان على السؤال فقال:" رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدُهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة".

ونقل التلفزيون المصري، شعائر خطبة وصلاة الجمعة اليوم، في بث مباشر، من مسجد بدر بمحافظة السويس، بعد فتح دورات المياه لأول مرة بعد غلقها مدة طويلة بسبب جائحة كورونا.
 

موضوع خطبة الجمعة

كانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: "النبى صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة . 

وفي السياق ذاته قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح للعاملين بدخول ديوان عام الوزارة الا بعد التطعيم ضد فيروس كورونا او احضار شهادة تثبت الحصول على التطعيم من مركز طبي معتمد . 

خطيب الأوقاف: البشرية كلها لم تجد إنسانا ولا معلما مثل رسول الله

تحذير جديد من الأوقاف بشأن دورات المياه في المساجد

وجهت وزارة الأوقاف، الأئمة بضرورة الحديث خلال خطبة الجمعة ، حول أهمية الحصول على لقاح كورونا، وبيان أنه من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، وأنه يدخل فى باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.

مدير عام المساجد وزارة الأوقاف الاجراءات الوقائية جائحة كورونا المستجد الأخذ بالأسباب باب حفظ النفس لا ضرر ولا ضرار الحفاظ على الأمن الصحي النبى صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا خطبة الجمعة

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام تفوز بـ 3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس

سقط لحم فكه وذابت أعصابه.. قصة مؤسفة لـ رياضي شرب 1400 زجاجة مياه مشعة| صور

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-10-2021

تخصيص سانت جيمس لرفاهية أعلى..  تغييرات في تعليمات سيرويت C3

تعرف على أبرز مخرجات مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وزير الأوقاف: تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

المالية: 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالموازنة الحالية

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ